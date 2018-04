Mopar doet de Fiat 500

Door: BV

Fiat maakt zich op om de 500 op de Amerikaanse markt te lanceren. En dan helpt het natuurlijk als je product geloofwaardig is. Geen makkelijke taak voor een kleine, relatief dure auto in een natie die geilt op een weldaad aan inches. Fiat stopte dan maar een 500 in de handen van de guys bij Mopar. Dat is de performance afdeling van Chrysler. In de jaren zestig in het leven geroepen om de ene na de andere muscle car uit hun mouw te schudden en nog steeds een begrip.

Blijkbaar helpt niets beter om geloofwaardigheid op te bouwen dan een mat zwarte koetswerklak. Dat is overigens al eerder gedaan. En omdat je natuurlijk tegelijk ook nog moet opvallen combineer je dat enerzijds met blauwe striping en anderzijds met een decadente hoeveelheid chroomkleurige sierlijsten.

Aan de binnenzijde is de standaardbekleding vervangen door zwart leder met blauwe stiknaden. En vind je ook een carbon handremhendel en aluminium dorpelbeschermers met een 500-logo. En structureel? Daar is niets verandert, op een extra versterkingselement tussen de voorste ophangingpunten na. Dat zorgt voor wat meer rigiditeit ter hoogte van de voortrein. We gaan ervan uit dat de 1.4l turbomotor voor de aandrijving zorgt. Dat is de krachtigste centrale die Fiat inlepelt. Maar dat wordt niet eens vermeld.

De Mopar Fiat 500 is volgende week te zien op het Autosalon van Detroit. Vorig jaar stond daar nog een elektrische 500 te pronken.