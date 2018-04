Chevrolets nieuwe Aveo

Door: BV

Er is geen tekort aan wereldprimeurs van Chevrolet op het komende Autosalon van Parijs. Naast de Orlando monovolume en Cruze hatchback showauto maakt de 5-deurs Chevrolet Aveo zijn debuut, net als de Orlando, in productierijpe vorm.

De Aveo RS showauto is eerder dit jaar in Detroit en Genève tentoongesteld en Chevrolet is behoorlijk dicht bij het uiterlijk van de concept gebleven. De compacte auto oogt merkbaar agressiever dan z'n voorganger. Het front krijgt dubbele koplampen en een gedeelde grille, de flank forse zijpanelen en een oplopende schouderlijn. Ook de korte overhang voor en achter, de ‘verborgen' achterste deurgrepen in de C-stijl en een 'body in, wheels out' profiel maken deel uit van de nieuwe Chevrolet designtaal.

De binnenzijde herbergt net als bij de Spark, een dashboard dat geïnspireerd is op het instrumentenpaneel van een motorfiets. Het omvat een analoge toerenteller en een digitale snelheidsmeter. De middenconsole heeft blauwe achtergrondverlichting terwijl het gehele dashboardpaneel een rondlopende styling heeft. Chevrolet belooft een op Europese smaak afgestemd chassis. Stabiliteitscontrole zal deel uitmaken van de standaarduitrusting.

Er zijn twee 1.2-liter versies (van 70 pk en 86 pk), een 1.4-liter versie (100 pk) en een 1.6-liter (115 pk). Voor de eerste keer zal de Aveo leverbaar worden met twee versies van de 1.3-liter dieselmotor (van 75 pk en 95 pk), uitgerust met Start/Stop technologie.

Chevrolet's eerste automatische zesversnellingsbak voor een kleine auto zal optioneel in de meeste markten beschikbaar zijn voor de Aveo 1.4 en 1.6; handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbakken zijn standaard afhankelijk van motorkeuze.

De nieuwe Aveo komt in de zomer van 2011 op de markt.