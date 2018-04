Audi A1 goes quattro

Door: BV

Hij leek aanvankelijk niet gepland: een Audi A1 met quattro-vierwielaandrijving. Audi stuurt ons nu toch echt de eerste foto's van een prototype van de A1 quattro en doet daar wat summiere informatie bij.

Op het Autosalon van Parijs presenteerde Audi afgelopen najaar de A1 1.4 TFSI 185 pk. Volgens de geruchten was deze auto eigenlijk als S1 bedoeld en heeft Audi op het laatste moment besloten om hem toch niet van de S1-badges te voorzien. Sterker nog, deze A1 scheen al S1 te hebben geheten, maar was vlak voor zijn debuut omgedoopt tot A1 1.4 TFSI 185 pk. Hoe dan ook, er komt dus een nog sterkere S1. Die krijgt naar verluid zo'n 270 pk te verwerken en daar hoort vierwielaandrijving bij.

Audi is momenteel dan ook druk bezig om de A1 klaar te stomen voor de integraalaandrijving. Op termijn blijft de quattro niet het alleenrecht van de S1 en mogelijke RS-variant van de A1, maar verwachten we ook voor minder krachtige varianten. Het systeem is soortgelijk aan dat wat Audi op de A3 en TT monteert en maakt gebruikt van een Haldex-koppeling die de aandrijfkrachten naar behoefte over de voor- en achterwielen verdeelt.