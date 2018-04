Dacia Logan goedkoopste diesel van land

Door: BV

Dacia stelt op het Autosalon van Brussel nieuwe dieselversies voor de vierdeurs Logan en de vijfdeurs Sandero voor. Beiden worden aangedreven door een 75pk en 180Nm sterke versie van de gekende 1.5dCi. De Logan haalt er 100km/u mee in 14,2 seconden en is tot een top van 162km/u in staat. Het verbruik bedraagt niet meer dan 4,0l/100km over de gemengde cyclus, wat overeen komt met een CO2-uitstoot van 104gr/km. Voldoende om (op het ogenblik van dit schrijven) in aanmerking te komen voor een overheidspremie van 15% op de catalogusprijs van € 9.400. Dat betekent dat de Logan 1.5dCi 75 nu de goedkoopste diesel op de Belgische markt is.

De Sandero heeft niet alleen een identieke motor onder de kap, ook de acceleratiecijfers, topsnelheid en verbruik zijn exact dezelfde als die van de Logan. Het enige verschil is de prijs. Die bedraagt minstens € 10.800, en ook daarop krijg je van de overheid 15% ecokorting.