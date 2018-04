Saab 9-3 Concept komt eraan

Door: BV

Als Saab kans wil maken om in z'n ambitieuze reddingsplan te slagen, dan moet het in 2012 een nieuwe generatie van de 9-3 in de catalogus opnemen. Logisch dus dat daaraan achter de schermen al hard is gewerkt. De auto wordt tevens het eerste wapenfeit van nieuwe designdirecteur Jason Castriota. De 9-5 en 9-4X zijn beiden immers nog onder GM-bewind tot stand gekomen. Grote baas Victor Muller gaf al aan dat Saabs karaktervol moeten blijven. Castriota heeft het design inmiddels klaar en om het publiek op te warmen zullen de Zweden op het Autosalon van Genève een concept car voor de nieuwe 9-3 in het voetlicht rollen.

Afbeeldingen van het model houdt het merk nog even achter de hand, maar het is geen geheim dat Castriota zich zal laten inspireren door de historische creaties van het merk, zowel als door concepts uit het verleden (zoals de 9-X Air op de foto).

De concept krijgt een 1.6l turbo benzinemotor met minstens 200pk onder de kap. Die komt van BMW, waar Saab onlangs een overeenkomst voor de levering van motoren mee afsloot. De 9-3 komt op een fonkelnieuw onderstel, dat door de ingenieurs van het Zweedse merk onafhankelijk is ontwikkeld.