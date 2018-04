Porsche denkt aan fabriek in China of VS

Door: BV

Porsche wil op middellange termijn jaarlijks zo'n 200.000 SUVs bouwen. Dat is meer dan het in z'n eigen Duitse productiefaciliteiten in Leipzig en Stuttgart kan bolwerken. Voor extra capaciteit kijkt Porsche niet naar Duitsland, maar naar de VS en China. Dat heeft Porsche-baas Matthias Mueller in het onderhoud met het Duitse Focus Magazine verklapt.

"De meest voor de hand liggende optie is China", zegt hij nog. De aanstormende Porsche Cajun (render) gebruikt immers dezelfde architectuur als de Audi Q5 en die wordt reeds in het Chinese Changchun gebouwd. De topman zegt ook te weten dat z'n klanten niet wakker liggen van het land van oorsprong. "Wat voor hen belangrijk is, is dat er ‘Engineered by Porsche' opstaat."