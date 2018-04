Audi stelt SQ5 en RSQ5 veilig

Door: BV

Momenteel is de 3,2l FSI met 270pk de krachtigste motor die je in de Q5 kan krijgen. Die sprint naar 100 in 6,9 seconden en haalt 234km/u. Maar daar blijft het niet noodzakelijk bij. Audi denkt duidelijk aan nog potiger versies want het heeft de benamingen SQ5 en RSQ5 geregistreerd.

Hoewel je zou verwachten dat een S en RS-editie van de Q5 in het vaarwater van de aanstormende Porsche Cajun (die van hetzelfde platform gebruik zal maken), schrijft de Volkswagen-groep z'n ontwikkelingen bij voorkeur op een zo groot mogelijk aantal verschillende modellen af. En nu Audi meer dan € 11 miljard krijgt om een toppositie in het premium segment uit te bouwen kunnen sportieve afgeleiden van de Q5 er misschien ook van af.