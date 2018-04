Door: BV

Inspiratie voor een designstudie kan zowat overal van komen. En in dit geval staat de nieuwe Disney Science Fictionprent Tron Legacy hoog op de lijst met genomineerden. Schijnbaar zou Tron zich beter verplaatsen in een Mercedes. Meer informatie is er overigens niet over deze "Blackbird" gedoopte stijloefening van ene Peter Vardai.