Autosalon Brussel trekt 380.000 bezoekers

Door: BV

Na 10 dagen van activiteit sluit het 89e Salon voor Lichte Bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Moto's vandaag de deuren. En ondanks een nog steeds kwetsbaar economisch klimaat, kunnen de organisatoren zich verheugen over de uitstekende bezoekerscijfers. Het eerste weekend sloot het Salon al 15% sterker af dan de vorige editie en het zette die trend door. Volgens organisator Febiac het bewijs dat de automobiel in het algemeen, en mobiliteit in het bijzonder, een van de favoriete attractiepolen blijft van het Belgische publiek.

2010 was, in een fragiel economisch klimaat, al een recordjaar voor de inschrijvingen van nieuwe voertuigen. Van 14 tot 23 januari bezochten ruim 380.000 bezoekers de Brusselse Heizelpaleizen. Daarmee sluit deze editie af als het best bezochte Salon voor Lichte Bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Moto's ooit. Het vorige record dateerde uit 2007, met iets minder dan 350.000 salonbezoekers.

