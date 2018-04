Eerste details 2013 VW Golf VII duiken op

Door: BV

De nieuwe Volkswagen Golf gaat eind 2012/begin 2013 in de verkoop. Dat heeft een woordvoerder van het Duitse merk zich onlangs laten ontvallen. Hij voegde eraan toe dat de Golf VII de eerste Volkswagen op het nieuwe MQB-platform is.

Het platform waarover Volkswagen het heeft is een compleet nieuw ontwikkelde, onderstel-aandrijflijncombinatie met dwarsgeplaatste motoren. Verschillende modellen zullen er gebruik van kunnen maken. Op die manier kunnen de kosten aanzienlijk gedrukt worden. Het is de bedoeling dat zo'n drie miljoen auto's per jaar op het zogeheten MQB-platform komen te staan. Volkswagen zelf heeft de bodemsectie ontwikkeld en de Golf VII is de eerste VW die ervan gebruik gaat maken. De primeur is echter voor een Audi; met de nieuwe A3.

De nieuwe Audi A3 kunnen we vanaf midden volgend jaar tegemoet zien. Kort daarna zal Volkswagen de Golf VII voorstellen. Waarschijnlijk zal dit op het Autosalon van Parijs 2012 zijn. Enkele maanden daarna, begin 2013, is hij in de showrooms te bewonderen. In Duitsland rijdt hij dan al rond met een verkrijgbaar motorenpalet dat vermoedelijk niet veel afwijkt van het huidige gamma.

Volkswagen houdt vast aan de letterseries TSI en TDI en E. Die laatste duidt uiteraard op de elektrische Golf waarvan volgend jaar opnieuw een vloot wordt ingezet in een proefproject. Er is ook sprake van een Hybride. Die werd voor het eerst voorgesteld in 2008, maar verdween toen van het toneel. Nu er van de Jetta echter ook een hybrideversie komt, is het waarschijnlijk dat de plannen voor een hybride Golf van onder het stof gehaald zijn.