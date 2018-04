Ook VW Jetta wordt hybride

Door: BV

Als je bij Volkswagen een hybride uit het schab wil halen, heb je momenteel niet veel keuze. Je kan niet anders dan voor de Touareg opteren, en hoewel hij beter presteert dan de dieselversie moet je je ook verzoenen met een hoger verbruik dan de oliestoker - ondanks de dankbare hulp van de elektromotor.

Hetzelfde recept zal Volkswagen nogmaals toepassen op de Jetta. Ook hier geen dieselhybride, maar een 20kW sterke elektromotor die wordt gepaard aan een 1.4l TSI benzinemotor met 150pk. De Jetta Hybrid komt in Europa in de catalogus (ten vroegste in de loop van 2012), maar het is geen geheim dat VW er vooral potten mee hoopt te breken in de VS.