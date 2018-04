Audi overweegt Q1

Door: REDACTIE

Terwijl in het bijzonder de Amerikaanse autoconstructeurs trachten hun modellen wereldwijd te consolideren, lijken de Duitsers eerder op uitbreiding gericht. Audi is daarop allerminst een uitzondering. In een interview stelde CEO Rupert Stadler dat het merk niet minder dan 37 modelvarianten telt. Audi maakt zich sterk dat aantal tegen 2015 tot 42 uitgebreid te zien. Daarin is niet een versie van Volkswagen Up!, de stadswagen, begrepen - ondanks de politiek van de groep om platformen over zo veel mogelijk verschillende merken te verdelen.

Rupert Stadler zegt geen kleinere wagen onder de A1 in het gamma te zien. Het merk gaat eerder voor een compacte SUV onder de Q3. Het vermoedelijk vergelijkbare voertuig dat Q1 zou heten wordt blijkbaar in overweging genomen. Zoals geldt voor de A1 - die in 2012 een vijfdeursversie krijgt - is Audi niet zinnens de premium hatchback op de Amerikaanse markt te brengen. De huidige modellijn focust helemaal op de Audifabriek in Brussel. Dat is nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. Uitbreiding van de modellenlijn hangt in grote mate af van de productiecapaciteiten van onafhankelijke toeleveranciers.