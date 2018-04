Vijfdeurs Chevrolet Cruze in Genève

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs stelde Chevrolet de vijfdeursversie van de Cruze voor als concept car . Een half jaar later is het de beurt aan de productieversie. Die debuteert op 3 maart op het Salon van Genève.

Het lijnenspel van het definitieve product blijft volgens Chevrolet (en eerder gelekte beelden) bijzonder dicht bij dat van het reeds getoonde exemplaar. Dat mag ook blijken uit deze eerste (eveneens gelekte) foto. Technisch wordt het model zelfs helemaal gelijk aan de reeds gecommercialiseerde vierdeurs Cruze. Die staat op dezelfde bodemplaat als de Orlando - de monovolume die rond deze tijd wordt geïntroduceerd - en is afgeleid van het onderstel dat ook dienst doet voor de jongste generatie Opel Astra.



Dat Chevrolet zowel de concept als de definitieve vijfdeursversie in Europa voorstelt, is geen toeval. Ruim 65% van de Europese consumenten verkiest in dat segment een versie met een grote kofferklep en dat is meer dan eender waar ter wereld. De praktische voordelen geven daarvoor de doorslag. De Chevy Cruze Hatchback pakt uit met een bagageruimte van bijna 400l en natuurlijk is een in ongelijke delen neerklapbare achterbank standaard.

De Belgische marktintroductie is voorzien voor juni van dit jaar. De catalogusprijs is nog niet bekend gemaakt, maar we gaan ervan uit dat de vijfdeursversie zo'n € 500 duurder wordt dan de vierdeurs.