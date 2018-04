Porsches geheime modelplan ligt op straat

Door: BV

In 2013 wil Porsche 150.000 auto's verkopen. Dat zijn er dubbel zo veel als in 2008/2009. En nog steeds de helft meer als de 99.000 stuks die de Duitsers tijdens record-boekjaar 2007/2008 aan de man brachten. En in 2018 moeten het er al 200.000 zijn. Hoe Porsche-baas Winterkorn dat doel wil halen, is te lezen in een uitgelekt toekomstplan.

Op het Autosalon van Parijs in oktober wordt de "Final Edition" van de huidige 911 (997) voorgesteld. In november van volgend jaar wordt die afgelost door een compleet nieuwe generatie. Die heeft interne type-aanduiding 991. Daarvan komt in maar 2012 ook een cabrio. Minder belangrijke versies worden erna met de regelmaat van de klok geïntroduceerd. Het gaat dan uiteraard om een Targa, GT3, RS, Turbo en de nodige exotische combinaties tussen die termen.

Tegen de zomer van 2012 wordt de Boxster afgelost door een derde generatie. Begin 2013 volgt op dezelfde basis ook een tweede editie van de Cayman.

Dat de Porsche 918 Spyder realiteit wordt, weten we sinds eind juli. Het model, dat wellicht zo'n half miljoen euro gaat kosten, komt als alles goed gaat eind 2013 op de markt. De Duitsers zullen de productie-aantallen vanzelfsprekend beperken, zelfs als er voldoende vraag zou zijn.

Over een tweedeurs op basis van de Panamera - een opvolger voor de 928 - wordt al een tijd gespeculeerd, maar de definitieve beslissing is nog niet gevallen. Dat betekent dat de auto onmogelijk voor 2014 klaar kan zijn. De plannen voor een dakloze Panamera zijn van de baan. De ingenieurs voorspellen problemen om een degelijke koetswerkstijfheid te realiseren.