Snelle Suzuki Swift in Geneve

Door: BV

In de zomer van 2010 introduceerde Suzuki de nieuwe Swift. Een operatie die gebeurde zonder de vervanging van de Swift Sport, maar de Japanners lijken van plan om dat gaatje in hun gamma terug te vullen. Op het Autosalon van Genève, dat begin maart gehouden wordt, zal Suzuki deze Swift S-Concept voorstellen. De voorbode voor een nieuwe Sport.

Veel krijgen we nog niet te zien. We kunnen uit bovenstaande teaser afleiden dat de Sport een dakvleugel, bredere wielkasten, een agressiever gelijnde voorbumper en grille en specifieke koplampen en zijspiegels krijgt, maar dat is het dan ook. Ook over wat er onder de kap zit nog geen woord.