Pepsetje voor BMWs met 2-liter diesel

Door: BV

In Genève gaat alle aandacht op de stand van BMW uiteraard uit naar de BMW Z2-voorbode en de elektrische 1-Reeks, wat niet betekent dat de Duitsers voor de rest niets meer te vertellen hebben. Zo is er voortaan een nieuwe opvoerset van BMW zelf. Die is geschikt voor de tweeliter dieselmotoren zoals die in de 1-Reeks, 3-Reeks, 5-Reeks en X3 worden geleverd. Het vermogen van de vorige editie gaat erdoor van 177pk en 350Nm naar 197pk en 390Nm. De nieuwere editie levert standaard 184pk en 380Nm. Die wordt door de ingreep opgekitteld naar 200pk en 420Nm.

Het gros van de vermogenswinst wordt gewoon in de software gevonden. Klanten kunnen zich ook aan andere, meer uiterlijke tekenen van sportiviteit vergrijpen. BMW biedt onder meer stickersets en aangepaste uitlaatsierstukken aan.