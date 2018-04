Chrysler 200 wordt Lancia, heet Flavia

Door: BV

Van 1961 tot 1974 had Lancia al eens een Flavia in de catalogus. Het merk wist er toen in het totaal 105.848 stuks van te bouwen. En nu stoffen de Italianen de historische naam weer af. Hij komt op de kofferklep van de in Detroit voorgestelde Chrysler 200.

Het Lancia-derivaat zal voorgesteld worden op het Autosalon van Genève. Daar ontplooit Lancia naar alle verwachting een heus productoffensief. Het gros van de modellen zal er te danken zijn aan de integratie van Chrysler in de Fiat-groep.

Eerder bevestigde Lancia al de komst van een nieuwe Thema. Die zal op enkele logo's en een grille na, nagenoeg alles gemeen hebben met de nieuwe Chrysler 300. En de Town & Country, die wij beter kennen als Grand Voyager, wordt getipt als opvolger van de Phedra - ook al voor een première op datzelfde salon. Het is evenmin uitgesloten dat de Flavia er meteen als cabrio debuteert. Chrysler maakt van de 200 tenslotte ook een dakloze variant. Tot slot presenteert het merk er ook nog de nieuwe Ypsilon - de enige auto waarvan het de ontwikkeling zelf deed.