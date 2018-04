Door: BV

Zelfs bij mensen die nog nooit naar hun band gekeken hebben, doet de naam Goodyear Eagle F1 soms een belletje rinkelen. Dat komt omdat het een premium-band is, bedoeld voor topproducten met veel vermogen, een hoog gewicht en prestaties die het uiterste vergen van de bandentechnologie van het moment. Een band die in dezelfde categorie valt als de beste Bridgestones en - pakweg - de Pirelli P Zero. Je vindt de Eagle F1 bijvoorbeeld af-fabriek op de Ford Focus ST of BMW 3-Reeks, maar het is het feit dat hij ook om de velgen van pakweg een Porsche 911, Mercedes CLS, Audi A8 of Audi A7 ligt, dat boekdelen spreekt.

We konden met de A7 stoeien op circuit om de nieuwste evolutie van de Eagle F1 aan de tand te voelen. Een band die even sterk is als z'n voorganger maar door een meer geavanceerde technologie ruim 10% minder weegt. Goodyear implementeert in het totaal meer dan 15 slimme technologieën om deze zomerband uitstekend te laten presteren. Dat gaat van een nieuwe rubbersamenstelling voor meer grip bij een gelijke rolweerstand, een asymmetrisch profiel tot ongelijk vormgegeven profielblokken om de geluidsproductie te beperken. De belangrijkste is echter een nieuwe bloktechnologie (de rubbersamenstelling van de individuele profielblokken) die ervoor zorgt dat het contactoppervlak van de band onder belasting groter wordt. Bij het remmen bijvoorbeeld, of in de bochten. Daardoor stopt de Eagle F1 op dit ogenblik beter dan elke concurrent, zowel op nat als op droog.

Het verschil bij een noodstop vanaf 85km/u bedraagt gauw 3 meter. Alleen de weerstand tegen aquaplanning is gedaald ten opzichte van z'n voorganger. Daartegenover staat wel dat de band 10% beter doet op rolweerstand, onder meer dankzij de vooraan in deze paragraaf beschreven gewichtsbesparing. Dat betekent dat het verbruik er wel bij vaart en dat je meer kilometers uit elke millimeter rubber haalt.

Dat de handelbaarheid er zowel op droog als op nat wegdek gevoelig op vooruitging hadden we moeten opmaken uit de testsessies op circuit, maar de Audi A7 heeft zo veel bemoeizieke elektronica aan boord dat het dagen zou duren om factoren als stabiliteitscontrole, elektronische sperdifferentiëlen (eigenlijk een rem aan de binnenzijde van de bocht), permanent variabele demping, variabele stuurweerstand, variabele vermogensverdeling over de voor- en achteras... uit te filteren. We moeten Goodyear dus op z'n woord geloven.