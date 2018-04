Smart Roadster Concept in Geneve

Door: BV

In december al doken deze beelden op van een eigenzinnig gelijnde open Smart. Die heeft veel weg van de Crossblade die het merk, met matig succes, op de markt bracht in 2000. De remake, zo blijkt nu, is niet noodzakelijk de voorbode van een nieuwe Crossblade. Smart gebruikt hem om stijlelementen te testen die we op de volgende generatie van het kleintje gaan terugvinden, net als op de nieuwe vijfdeurs Smart die samen met Renault tot stand zal komen.

Deze tekeningen werden al in december bij het Europese patentbureau ter bescherming ingediend, maar wie dacht dat Smart het eigenzinnige model op het Autosalon van Detroit zou voorstellen, heeft er daar vruchteloos naar gezocht. De kans is groter dat het model in Geneve staat te blinken. Over twee weken is daarover zekerheid. Voor de aandrijflijn is ditmaal gekozen voor een elektromotor. Techniek die wellicht gewoon is overgenomen van de Fortwo Electric Drive.