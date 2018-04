Nieuwe Smart Forfour in 2013

Door: BV

De kleine tweedeurs Smart is in z'n tweede generatie inmiddels al enige tijd op de markt. Smart loste de 30cm compacter eerste generatie immers versneld af om het kleintje ook in de VS en Canada aan de man te kunnen brengen. De eerste generatie kon daar immers niet gehomologeerd worden en omdat Smart zwaar verlieslatend was, zag de directie zich tot die stap verplicht om de productievolumes op te kunnen drijven. Een andere noodzaak was het schrappen van de roadster en de vierpersoons-Smart Forfour. Die laatste deelde de techniek met de Mitsubishi Colt en was nauwelijks twee jaar op de markt toen de bijl viel.

Inmiddels prijst Mercedes zich gelukkig met Smart. Niet dat het concern geld verdient aan de kleine autootjes, maar door hun CO2-vriendelijke inborst kan Mercedes probleemloos grote berlines en sportwagens blijven bouwen. En nu ‘downsizing' een echte trend is, komt er toch weer een Forfour. Het oude model weer in productie brengen kan niet, want de band die Mercedes (Daimler) destijds had met Mitsubishi, is inmiddels verbroken. Er is wél een nieuwe overeenkomst met Renault-Nissan. Dat ontwikkelt een nieuw platform voor de Twingo. De techniek daarvan zal ook in de nieuwe Forfour, waarvan de naam overigens nog niet is bevestigd, gebruikt worden.

Renault zal eveneens instaan voor de productie van de nieuwe Smart. Het model zal bebouwd worden in de productievestiging van Novo Mesto in Slovenië. Daar lopen de Twingo, Wind en Clio Campus van de band. De productieplanning van de fabriek is vrijgegeven, en daarop staat de opvolger van de Smart Forfour ingepland voor 2013. Daarmee is z'n komst bevestigd.