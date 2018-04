Smart Forspeed gaat de Crossblade achterna

Door: BV

Dat Smart nog eens origineel zou uitpakken op het Salon van Genève, hadden we inmiddels wel in de gaten. De roadster waarvan eerder al patenttekeningen werden gelekt heet Forspeed.

Geen dak, geen zijruiten en amper een voorruit. Deze Forspeed concept doet ons in alles denken aan de Crossblade die Smart in 2002 in een zeer beperkte oplage op de markt bracht. En die lijkt met deze Forspeed concept te herleven. Maar helaas, zo ver zal het nooit komen. Smart´s baas Dr. Annette Winkler heeft al laten weten dat Smart winstgevend moet zijn en dat dit soort projecten daar niet bij passen. Toch is er enigzins hoop. Een soort pleister op de wond zeg maar. Smart´s hoofdontwerper Steffen Kohl heeft namelijk laten weten dat er wel veel elementen van deze Forspeed terug zullen komen in toekomstige Smart´s (nieuwe Fortwo, nieuwe ForFour).

Maar goed, terug naar de Forspeed Concept. Het is een elektrische roadster die wordt aangedreven door een 30 kW (40 pk) sterke elektromotor waarmee je maximaal 135km ver raakt. Met een overboostfunctie is bovendien 5 kW (7 pk) extra beschikbaar. Wie dat wenst kan met de auto in 5,5 seconden naar 60 km/h sprinten en een topsnelheid halen van 120 km/h. Prestaties die sterk vergelijkbaar zijn met die van de Fortwo Electric Drive die we al aan de tand konden voelen. Opladen kan aan het gewone stopcontact en neemt nog geen uur de tijd in beslag. Om extra energie op te wekken is er een aantal zonnepanelen op de auto gemonteerd waarmee de elektrische apparatuur aan boord van stroom kan worden voorzien.

Het interieur van de Forspeed is volgens Smart gebaseerd op het interieur van een speedboat. Het minimalistische met overwegend wit gelakte delen lijkt daar inderdaad duidelijk op gebaseerd. Opvallende details zijn de leren deurgrepen, de speciale koker in het dahboard waarin de passagier zijn of haar iPhone kan inpluggen en uiteraard het ontbreken van knopjes en schakelaars.