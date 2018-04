Seat IBX SUV in Genève

Door: BV

Officieel weten we over deze Seat IBX nog niets. Het hoort één van de verrassingen te zijn op het Autosalon van Genève dat 3 maart de deuren opent voor het grote publiek. Het is nog een studiemodel, maar als de Spaanse VW-dochter z'n zin krijgt dan wordt deze hoog op poten staande strak gelijnde Seat gauw realiteit.

Zoals gezegd, exacte details zijn er nog niet. Maar omdat we de platform-strategie van de Volkswagen-Audi-groep kennen kan je er donder op zeggen dat de IBX op dezelfde bodemplaat rust als de Audi Q5, Volkswagen Tiguan en zelfs de aanstormende nieuwe Porsche Cajun. In de toekomst loopt de nog kleinere Q3 zelfs bij Seat van de band. Motoren en transmissies zullen worden gedeeld, maar om te weten wat onder de kap van het showmodel schuilt moeten we nog enkele dagen geduld oefenen.