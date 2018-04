Ford B-Max is monovolume Fiësta

Door: BV

De Fusion is in alle opzichten stokoud, hoog tijd dus voor een nieuwe. Die is er nu en kreeg meteen een modernere naam: B-Max. Met de C-Max als grote broer een voor de hand liggende keuze. Toch heeft de Ford B-Max enkele unieke kenmerken.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de achterportieren van de Ford B-Max zijn schuifdeuren en dat is - met het heengaan van de Peugeot 1007 - uniek in deze klasse. Maar dat is niet alles. De B-stijl is bij de B-Max geïntegreerd in het ontwerp van het achterportier waardoor de weg naar het interieur compleet vrij wordt gemaakt en inzittenden geen enkele hinder meer ondervinden bij het instappen. Met alle deuren open is de toegang liefst 1,50 meter breed. De voorzetels zijn gewoon toegankelijk via een conventioneel portier.

Over de mate van veiligheid zegt Ford het volgende: "Bij het ontwikkelen van de geïntegreerde B-stijl hebben de ingenieurs ervoor gezorgd dat de auto bij botsingen dezelfde hoge mate van bescherming biedt als de Ford-modellen met een conventionelere structuur. Om bij botsingen in de flank de vereiste bescherming te leveren, is de structuur van de voor- en achterportieren aanzienlijk versterkt - met boriumstaal op de zwaarst belastbare gebieden - zodat de portierframes gezamenlijk als een ‘virtuele B-dakstijl' energie absorberen. Speciale veiligheidsvoorzieningen en versterkte vergrendelingsmechanismen zorgen ervoor dat de portieren bij een botsing stevig vast blijven zitten aan het dak en de vloer en dat de voor- en achterportieren samenwerken bij het beschermen van de inzittenden.

De Ford B-Max is 11 centimeter hoger dan de Fiesta en biedt door de hoge zitpositie, zeker voor de wat oudere doelgroep, goed zicht op de omgeving. Voor de achterpassagiers is er beduidend meer been- en hoofdruimte dan gemiddeld, claimt Ford. Eenmaal plaatsgenomen belooft Ford eveneens een ongekende veelzijdigheid en praktische bruikbaarheid. Wanneer de 60/40-achterbank en de bijrijdersstoel worden neergeklapt, ontstaat er een grote vlakke laadvloer. De grote zij-ingang is dan bijzonder handig bij het in- en uitladen van grote voorwerpen. Als ook de passagierszetel is neergeklapt, kunnen zelfs voorwerpen met een lengte van 2,35 meter vervoerd worden.

Omdat hij iets meer dan 4 meter meet, is de B-Max elf centimeter langer dan de 5-deurs Fiesta en 32 cm korter dan de nieuwe C-Max waar hij voor de rest veel van wegheeft. Voorzien van de laatste evolutie van het Kinetic Design laat de B-Max zijn voorganger, die nog bedeeld was met Ford's sterk verouderde New Edge ontwerptaal, verbleken. In de cockpit een soortgelijk tafereel waar de klant een hightech uitstraling, moderne materialen en een dito uitrustingniveau tegemoet mag zien. Speciaal voor het Autosalon van Genève heeft Ford de B-Max gehuld in Burnished Glow, een metaallak met een moderne, warme bruine tint. De typische Ford-wielen met Y-design en een diameter van 18 inch staan het showmodel bij.

Nieuw en voor het eerst voorgesteld in de Ford Start Concept is een compacte turbodriecilinder. De EcoBoost-benzinemotor heeft een inhoud van 1.0 liter en is voorzien van een start/stop-systeem. Een ultralage CO2-uitstoot wordt gegarandeerd, maar Ford geeft nog geen concrete (emissie)waarden en specificaties vrij.