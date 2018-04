Tex is Volkswagen volgens Giugiaro

Door: BV

Kansen moet je grijpen. Vorig jaar diende zich een buitenkansje aan om Giugiaro's Italdesign over te nemen en Volkswagen greep deze met beide handen aan. De Volkswagen Tex Twin Drive Concept is de (eerder al gelekte) eerste vrucht van de aangetrokken banden waarvan de naam verwijst naar de aandrijflijn.

De "Twin Drive" in de Volkswagen Tex Twin Drive Concept is te herleiden naar de 1.4 TSI in het vooronder die voor de voortstuwing samenwerkt met een elektromotor. Een hybride dus. Over een afstand van maximaal 35 kilometer zou de auto geheel elektrisch en emissievrij kunnen rijden. Doet de benzinemotor mee dan bedraagt de actieradius 900 kilometer. Accelereren naar 100 km/h doet de Volkswagen Tex in een vlotte zes seconden en de topsnelheid ligt op 220 km/h. Cijfers die vergelijkbaar zijn met die de Volkswagen Polo GTI, maar die heeft dan weer geen achterwielaandrijving. Uberhaupt is dit best uniek voor een hybride voor dit formaat en zeker voor een Volkswagen.