Toyota Prius+ altijd voor 7

Door: BV

Afgelopen januari presenteerde Toyota op de Detroit Motor Show een monovolume-variant van de Prius. Dat het model ook de oversteek naar Europa zou maken stond destijds al vast, maar dat het Japanse merk speciaal voor onze markt nog een paar aanpassingen zou maken is nieuw. Het grootste verschil met de Amerikaanse markt is, naast de naamswijziging, de toevoeging van een derde zitrij.

Zoals de naam al aangeeft, biedt de Prius+ meer leefruimte. Toyota meldt trots dat de interieurruimte in de auto met vijftig procent groeide ten opzichte van de reguliere Prius. Verder nam ook de flexibiliteit toe doordat de stoelen op de tweede zitrij onafhankelijk te verschuiven en in te klappen zijn. Ook kan de derde zitrij in twee gelijke delen worden neergeklapt om met het offeren van één of twee zitplaatsen meer kofferruimte te creëren.

De Prius+ is de eerste productie-Toyota waarin een lithium-ion batterij gemonteerd is. Dit type accu heeft ten opzichte van een even krachtige Nikkel-Metaalhydride batterij twee voordelen: hij is minder zwaar en neemt minder ruimte in. Laatstgenoemde eigenschap stelt Toyota in staat om de batterij tussen de voorstoelen te plaatsen en een derde zitrij te creëren.