Oude Yaris wordt nieuwe Daihatsu Charade

Door: BV

Toyota heeft een nieuwe generatie van de Yaris klaar. Die was als hybride al te zien op het Autosalon van Genève. Dat betekent echter niet dat er met de uittredende Yaris-generatie niets meer wordt gedaan. De Toyota-fabriek in Valenciennes maakt zich op om naar Daihatsu omgeturnde exemplaren te bouwen. Dat merk haalt de naam Charade nog even uit de kelder voor de verkleedbeurt. Het wordt de laatste nieuwe Daihatsu die in Europa te koop is. In januari 2013 trekt het merk zich immers terug van de Europese markt. Een combinatie aan factoren, waaronder de groeiende concurrentie in het segment van de kleine auto's en de ongunstige wisselkoers met de Yen, zijn daarvoor verantwoordelijk. De dienstverlening aan klanten loopt na die datum overigens gewoon door.

Daihatsu brengt de nieuwe Charade wellicht al in juni op de markt. De invoerder heeft nog geen details, maar zegt uit te gaan van een prijs die vergelijkbaar is met die van de Toyota (pakweg vanaf € 12.500). Welke motoren aangeboden zullen worden is nog onduidelijk. De Belgische verdeler gaat er evenwel van uit dat alleen de benzinemotoren hun weg naar de Daihatsu zullen vinden.