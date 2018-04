Franse hybride heeft wat met windturbines

Door: BV

Deze studie van de Franse leraar Thierry Dumaine heeft wat met windturbines. Onderhuids is het nochtans een relatief klassieke hybride, met een elektromotor voor de achterwielen en een conventionele verbrandingsmotor bij de voorwielen. Net als de Saab PhoeniX of de Volvo V60 Plug-in-hybrid, om het op twee modellen te houden die hun wereldpremière eerder deze maand beleefden op het Autosalon van Genève.

Er is echter één groot verschil. Deze Ventile gedoopte creatie maakt gebruik van windturbines om zo veel mogelijk energie te recupereren. Rijden veroorzaakt immers luchtverplaatsing waaruit energie gerecupereerd kan worden. Op vijf manieren, in dit geval. In elk van de wielen is een turbine ingewerkt en daarnaast zit er ook nog eens een exemplaar in de wagenbodem. Praktische applicaties zijn niet voor meteen, al was het maar omdat per ongeluk een stoeprand meenemen met dergelijke wielen wellicht veel meer kost dan je er ooit mee kan besparen.