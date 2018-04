Fiat 500 Zagato wordt realiteit

Door: BV

Het lijkt er weinig toe te doen hoeveel Fiat vraagt voor speciale edities van de 500. Wat Gulf-kleurtjes zijn bijvoorbeeld al voldoende om er meer dan € 25.000 voor te kunnen vragen. Daarom is het niet zo verwonderlijk dat de Fiat 500 Coupé Zagato die op het Autosalon van Genève stond te pronken, er ook echt komt. Daarvoor moet dak, de B- en de C-stijl aangepast worden - een dure ingreep, maar de gegadigden staan wellicht al in de rij. Over de definitieve aantallen is nog onduidelijkheid, maar er is in elk geval sprake van een "beperkte oplage".

Onder het typerende Zagato-dak met dubbele bobbel kan je nog steeds maximaal vijf inzittenden laten plaatsnemen. Onder de standaard-motorkap zal je hoogst waarschijnlijk uit alle motorversies kunnen kiezen, met inbegrip van de 105pk sterke tweecilinder turbomotor die het showmodel voortbeweegt. Pittige Abarth-versies lijken er voorlopig niet te komen.