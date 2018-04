Audi Q6 wordt BMW X6-concurrent

Door: BV

De geruchten gaan al enige tijd, maar worden nu zeer concreet. Audi´s topman Rupert Stadler heeft in een interview met Duitse media laten weten wel brood te zien in een model tussen de Q5 en de Q7.

Deze Audi Q6 zou een rechtstreekse concurrent worden voor de BMW X6. Stadler liet weten een coupé-achtige SUV met vierwielaandrijving wel te zien zitten. En daarmee geeft hij feitelijk aan dat er al aan de auto gewerkt wordt. Vooral de Amerikaanse en Chinese markt is gebaat bij een dergelijk model.

Qua ontwikkeling staat Audi geen zware klus te wachten. Het bedrijf kan gebruik maken van het Colorado-onderstel waarop ook de Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg en Audi's eigen Q7 staan. Bovendien kan daarmee ook relatief eenvoudig een hybride worden gebouwd. De motoren zijn bij Audi allemaal in eigen huis beschikbaar. Denk daarbij aan zowel benzine- als dieselmotoren met 6 en 8 achtcilinders. Een S- of RS-model (om het de X6 M lastig te maken) kunnen we eveneens niet uitsluiten.

Wanneer de auto komt is nog onzeker. Er gaat ongetwijfeld nog minimaal twee jaar ontwikkeling aan zijn introductie vooraf. Reken dus op niet eerder dan eind 2013.