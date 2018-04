Unieke BMW 1 M Coupé als Safety Car

Door: BV

Met een uniek geprepareerde BMW 1-serie M Coupé ondersteunt BMW ook dit seizoen de MotoGP. De bloedsnelle 1 M Coupé zal dienen als officiële Safety Car tijdens het nieuwe raceseizoen.

Volgens BMW is de unieke 1 M Coupé volledig aangepast om zich nog meer thuis te voelen op het circuit. Enkel de 340 pk sterke TwinPower Turbo-motor en de aandrijflijn bleef ongewijzigd.

Om gewicht te besparen is de 1-serie voorzien van een uit carbon vervaardigde motorkap waarin bovendien extra luchtdoorstroomopeningen zijn aangebracht. De zij- en achterruiten zijn gemaakt van superlicht polycarbonaat. Zowel voor gewichtsbesparing alsook voor extra vermaak van de toeschouwers is een race-uitlaatsysteem ontwikkeld. Het normaal zo discrete spoilertje op de achterklep is vervangen door een instelbaar exemplaar en in de voorbumper is de aerodynamica nog verder geoptimaliseerd.

Voor de veiligheid monteerde BMW M een rolkooi en een brandblusser. Beiden zijn overigens verplicht voor circuitgebruik. Kuipstoelen houden de beide inzittenden stevig op hun plek en het verwijderen van de achterbank scheelt natuurlijk weer enkele kostbare kilo's. Het remsysteem is eveneens van racekwaliteit en het onderstel is geheel op het betreffende circuit af te stemmen.

De samenwerking tussen BMW en de MotoGP-organisatie dateert al vanaf 1999. In de afgelopen jaren heeft BMW al vele spectaculaire Safety Cars geleverd. Naast de 1 M Coupé staan er dit jaar ook een X6 M, M3, ActiveHybrid X6 en 5-Reeks Touring op het circuit. Onder meer de Safety Officer, medische staf en de stewards kunnen zich hiermee verplaatsen op en rond de baan.