RenaultSport wordt echt merk

Door: BV

Het is Beatrice Foucher die de kat de bel aan bond. Tijdens een babbel met de media liet de product manager van Renault zich immers ontvallen dat RenaultSport in de toekomst een belangrijke rol krijgt toebedeeld. In verdekte termen wil dat zeggen dat de afdeling zich in de toekomst, bij goedkeuring van de plannen, als zelfstandig merk kan positioneren. Foucher beweert dat heel wat Renault-rijders de producten van RenaultSport (Twingo RS, Clio RS en Megane RS) reeds als een aparte productreeks beschouwen. Dat is niet zo verwonderlijk, gezien de wijzigingen die de in het Franse Dieppe gevestigde afdeling aan de bestaande modellen aanbrengt.

Als Foucher haar zin krijgt dan wordt het gamma in de toekomst uitgebreid met twee tot drie modellen die alleen als RenaultSport in de catalogus zullen prijken. Helemaal bovenaan op de lijst staat een productieversie van de Dezir Concept Car. Niet als elektrische auto, maar met een conventionele aandrijflijn. Daarmee kan RenaultSport aanknopen bij de Spider (foto) die tussen 1995 en 1997 in de catalogus stond. Als Renault doorzet is het weinig waarschijnlijk dat de Alpine nieuw leven wordt ingeblazen. Over een terugkeer van die sportwagen wordt ook al jaren gespeculeerd.