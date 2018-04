Saab maakt balans 1 jaar onafhankelijkheid

Door: BV

Saab heeft vandaag de resultaten van boekjaar 2010 vrijgegeven, samen met een aantal andere ingrijpende wijzigingen en een blik op de toekomstige productplanning.

De onderneming boekt over de ganse lijn vooruitgang ten opzichte van 2009. De fabriek verkocht tijdens het ganse jaar 31.696 wagens aan z'n wereldwijde netwerk, een stijging met 15% ten opzichte van het jaar ervoor. Het laatste kwartaal was zelfs 129% beter dan een jaar eerder, toen de donkere wolken samenpakten boven het bedrijf. Het productievolume is gestegen tot 32.048 wagens, tegen 20.905 stuks in 2009. Allemaal goed nieuws en Saab beweert dan het op goede weg is. De productievolumes liggen evenwel nog mijlen af van wat geacht wordt een rendabel niveau te zijn. De Zweden houden het daar zelf op ongeveer 120.000 stuks, terwijl experts liever het cijfer van 200.000 eenheden in de mond nemen. De verkoop van het netwerk in z'n geheel is in 2010 dan weer gedaald tot 28.284 stuks, van 39.827 eenheden in 2009 (-29%).

De balans van de onderneming vertoont tijdens het overgangsjaar 2010 (niet onverwacht) dan ook een grote schuldenlast met op de resultatenrekening een negatief vermogen van liefst € 177 miljoen. De balans wordt opgepoetst door te stellen dat General Motors het bedrijf onder de marktwaarde heeft verkocht. Het verschil met de reële aankoopprijs wordt als (virtuele) winst geboekt. Daarnaast heeft topman Victor Müller aangekondigd de sportwagenbouwer Spyker te verkopen aan de Russische zakenman Antonov. Die verkoop levert in eerste instantie € 15 miljoen op, en later (naar verwachting) nog eens € 17 miljoen. Dat geld wordt door de onderneming aangewend om de schuld te reduceren. Zo zal onder meer € 7,5 miljoen teruggestort worden aan Tenaci Capital - een investeringsmaatschappij die nauwe banden heeft met Victor Müller. Diezelfde investeerder zal bovendien een deel van de resterende schuld omzetten in verhandelbare aandelen. Geen van beide transacties is evenwel al opgenomen in de balans voor 2010

De Zweedse topman Jan Ake Johnsson, die 40 jaar actief was bij de onderneming en Saab de jongste 6 jaar leidde, stapt op. Uiterlijk op 1 september van dit jaar moet het bedrijf een opvolger hebben. Müller neemt zolang de functie van CEO waar, bovenop zijn bezigheden als voorzitter van het directiecomité.

Saab verwacht in 2011 rasse schreden voorwaarts te maken, vooral op vlak van productievolume en verkoop. Het bedrijf lanceert in de loop van dit jaar twee nieuwe producten; de 9-4X (ook al te zien op het Autosalon van Brussel) en de Saab 9-5 Combi (die in Genève debuteerde). Daarnaast spreekt de onderneming over nog twee nieuwe lanceringen, zonder die te specifiëren. Het gaat daarbij om afgeleide producten zoals (bijvoorbeeld) een Saab 9-5X met SUV-allures. De introductie van een opvolger voor de Saab 9-3 die enkele stijlkenmerken zal lenen van de eerder deze maand voorgestelde PhoeniX Concept Car is nog steeds gepland voor oktober 2012.

De verkoop zou dan weer een belangrijke stimulans moeten krijgen door het afsluiten van twee nieuwe distributie-overeenkomsten voor grote markten. In China werd een akkoord bereikt met China Automobile Trading Co, terwijl de Russische markt bediend zal worden door Armand Import, dat meteen 12 dealers ter beschikking stelt.