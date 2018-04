Citroën C-Zero, Nissan Leaf in Rally Monte Carlo

Door: BV

Van 31 maart tot 3 april 2011 wordt voor de vijfde keer de "Rally van Monte Carlo voor Voertuigen op Alternatieve Energieën" gereden. Uiteraard onder de auspicieën van de FIA. Er is een deelnemersveld van 120 auto's die in acht categorieën zijn onderverdeeld. Alle ogen zijn natuurlijk gericht op de elektrische voertuigen.

Waar Tesla vorig jaar nog een hoge noot bracht in deze opgemerkte proef, komt het pioniersmerk tot vandaag niet voor op de deelnemerslijst. Gelukkig is er de Venturi Volage (foto) die deze leemte gaat opvullen. Daarnaast nemen Citroën en Nissan deze unieke kans op Europese bodem waar om met respectievelijk de puur elektrische C-Zero en de Leaf naar de overwinning te dingen.

De Rally van Monte Carlo voor auto's op alternatieve energieën wordt in drie grote delen gereden. Eerst zijn er de aanlooproutes vanuit Lugano, Clermont-Ferrand en Annecy Le Vieux. Vervolgens is er een gemeenschappelijk parcours en een finale snelheidsrit. Voor autopuristen van het zuiverste gehalte is dit een onafwenbare afspraak geworden. Achtentwintig merken nemen deel, waaronder Toyota dat afgelopen jaar met de Prius de overwinning in de wacht sleepte.