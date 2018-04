Porsche 918 Spyder kost € 765.500

Door: BV

Porsche opende eerder vorige week al de orderboeken van de 918 Spyder. De productieversie van de in 2010 op het Salon van Genève voorgestelde hybride sportwagen wordt in een gelimiteerde reeks van 918 stuks gebouwd. Het wordt drummen om een exemplaar te bemachtigen want al 1.200 personen tekenden een intentieverklaring voor de aankoop van de spirituele opvolger van de Carrera GT.

Porsche communiceerde een prijskaartje van € 645.000 per stuk, af fabriek. Dat betekent dat de klantprijs in ons land, belastingen inbegrepen, finaal € 765.000 bedraagt. Het eerste exemplaar hoort op 18 september 2013 van de band te rollen (9/18 volgens de Amerikaanse datumnotatie). Het model krijgt een 500pk sterke V8 die wordt geholpen door twee elektromotoren met een gecombineerd vermogen van nog eens 218pk.

Wie niet tot 2013 kan wachten, kan zich voorlopig troosten met een 918 Spyder-uitgave van de Porsche 911 Turbo S. Die kost minstens € 177.386 (en € 188.881 voor de Cabrio) en wordt eveneens in een oplage van 918 stuks gebouwd. Wie zowel een 918 Spyder als een 911 Turbo S Edition 918 Spyder koopt krijgt op beide exemplaren hetzelfde serienummer.