Spada Codatronca Monza uit de kleren

Door: BV

Hij debuteert op de Top Marques beurs in Monaco, de Spada Codatronca Monza. We hadden er eerder al een schets van getoond en nu zijn de eerste beelden van de excentrieke Spaanse bolide vrijgegeven. Alsof de gewonde Spada Codatronca nog niet extreem genoeg was, is ditmaal het dak en de voorruit geofferd. Dat levert enerzijds een gewichtsbesparing op en zet uiteraard ook de deur op een kier voor nieuwe sensaties. Een kleine doorzichtige windvanger zet de bestuurder uit de wind, maar een helm blijft aangeraden.

Deze Codatronca heet niet voor niets naar een Italiaans circuit. De editie is specifiek voor circuitgebruik ontwikkeld. Je mag rekenen op een aangepaste afstelling en - gokken we - meer vermogen. Technische details ontbreken nog. Onderhuids is de Spada Codatronca een aangepaste Chevrolet Corvette. Net als de Soleil Anadi bijvoorbeeld, die op dezelfde beurs z'n opwachting maakt.