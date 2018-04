Hij komt: Bugatti Galibier

Door: BV

Inmiddels kennen we de Bugatti Galibier al 3 jaar, want de eerste levenstekenen dateren uit 2009. En al die tijd werd er in Frankrijk wel doorgewerkt aan wat de snelste vierdeurs ter wereld moet worden, maar werd nergens bevestigd dat hij er effectief zou komen. Bugatti werkt immers ook nog aan een opvolger voor de Veyron en van die laatste heeft het bedrijf dan wel een hele hoop speciale edities op de markt gebracht, maar er geen euro aan verdiend.

Volkswagen, dat eigenaar is van het merk, heeft nu toch besloten de productieversie van de Galibier goed te keuren. Niet omdat het verwacht daaraan, ondanks een (voorlopig) geschat prijskaartje van € 1,4 miljoen, wél geld te verdienen, maar omdat het ervan uitgaat dat droomwagens een perceptie van het publiek voor de ganse groep verbeteren. Of anders gezegd; dat het denkt daardoor meer Golfjes en Polo's te verkopen.

De vierdeurs Galibier krijgt dezelfde 8l W16 onder de kap al verhuist die wel naar de neus. Om het over een definitief vermogen te hebben is het nog veel te vroeg. De ene bron beweert dat de motor 2 van z'n 4 turbo's zal opgeven en dat Bugatti genoegen neemt met 800pk, de andere zegt dat ook hier op de mythische 1.000pk-grens gemikt wordt.