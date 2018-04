Reptile is luchtige denkoefening

Door: BV

Al sinds Colin Chapman de Lotus 7 op papier zette is duidelijk dat compacte, lichtgewicht auto's het vermogen hebben om supercars het schaamrood op de wangen te toveren. In recente tijden is er, mede dankzij de populariteit van circuit-uitstapje in de UK, een explosie van dergelijke producten. Je hoeft al lang niet meer voor een Caterham te gaan, maar je kan net zo goed een Ariël Atom, KTM X-Bow, Donkervoort of Irmscher kiezen. En als je geen nood hebt aan een tweede zitplaats kan je sinds kort de BAC Mono op je shoppinglijst zetten.

De Mexicaanse industriële ontwerper Arturo Arino is er nog niet van overtuigd dat iedereen daar z'n zin in vindt. Hij ontwierp daarom deze Reptile, een hybride racewagen die wordt aangedreven door zowel elektromotoren als een 700pk sterke 2,7l Wankelmotor. In theorie tenminste, want deze Reptile zal nooit meer worden dan een denkoefening.