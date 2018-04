Peugeot SxC voor China, door China

Door: BV

Sinds vorig jaar ontwikkelt Peugeot een nieuwe stijlrichting. Het merk toonde die nieuwe aanpak in verschillende concept cars zoals de SR1 (GT roadster), de BB1 (een 2,5 m lang stadsautootje met plaats voor vier personen), de EX1 (een exclusieve, 100% elektrische tweezits roadster die in Frankrijk en China verschillende acceleratierecords op zijn naam schreef) en de HR1 (een stads-crossover). Voor het salon van Shanghai gingen de designers op zoek naar een nieuw segment, dat met name op de Chinese markt veel bijval geniet: de luxe crossover. De SxC (voor "Shanghai crossover Concept") gebruikt overduidelijk een aantal basiskenmerken van de SUV (robuuste look, hoge zitpositie, stevige structuur...) maar combineert ze met moderne stijlelementen.

Het internationale team van Peugeot designers in het in Shanghai gevestigde China Tech Center tekenden voor de uiteindelijke look van de auto. Dat bureau tekende eerder ook al specifieke, voor China bestemde versies van de 508. En dat Peugeot probeert meer en meer de snaren van de Chinezen te bespelen is niet verwonderlijk. Dat land is de grootste groeimarkt ter wereld.

De SxC is 4,87m lang, 1,61m hoog en 2,03m breed geworden. De ontwerpers hebben vooral getracht een karaktervol uiterlijk neer te zetten. Vooraan zijn de nieuwe stijlkenmerken van Peugeot duidelijk aanwezig. Het zwevende radiatorrooster, de strak gelijnde koplampen en de nieuwe leeuw op de motorkap. De koets rust op 22-duims lichtmetalen velgen, beschikt over een ruim bemeten panoramisch dak en heeft tegengesteld openende portieren.

De SxC maakt gebruik van Peugeots Hybrid4-technologie, met een verbrandingsmotor die de voorwielen aandrijft en een elektromotor op de achterwielen. Deze vorm van hybride aandrijving maakt vierwielaandrijving mogelijk wanneer extra grip vereist is, maar kan aan lage snelheden ook een zuiver elektrische aandrijving leveren. Onder de motorkap vinden we hier een 1.6 turbo benzinemotor die 218 pk levert. Samen met een 95 pk sterke elektromotor levert het geheel hier een gecombineerd vermogen van 313 pk en een gemiddeld normverbruik van 5,8 l/100 km (goed voor een CO2-uitstoot van 143 g/km).