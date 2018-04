Volvo komt met limo boven S80

Door: BV

Bij Volvo wordt al geruime tijd nagedacht over een model dat de S80 van z'n rol als topmodel kan beroven. De laatste tekenen daarvan dateren uit 2003, toen de Zweden de Volvo VCC Concept voorstelden. Dat was een break met ruimte voor zeven volgens een recept dat vergelijkbaar was met dat van de Mercedes R-Klasse. De economische crisis en de slinkende vraag naar een model dat nog groter was dan de S80 smoorden de plannen in de kiem, maar sinds kort is een Volvo om het op te nemen tegen de BMW 7-Reeks, Audi A8 of Mercedes S-Klasse weer actueel.

Het Chinese Geely, dat sinds 2010 eigenaar is van het merk, ziet immers wél wat in een grotere Volvo. De Chinese markt is de grootste groeimarkt ter wereld, en voor toplimousines is er groot potentieel. Volvo bouwde voor het Land van de Rijzende Zon eerder al een verlengde S80, maar Geely wil meer. De komst van een nieuwe topper werd in augustus al aangekondigd als "prioritair" en volgende week krijgen we daarvan een eerste levensteken in de vorm van de Concept Universe. Als opwarmer heeft Volvo alvast deze video vrijgegeven.