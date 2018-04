Nieuw hart voor Mercedes E63 AMG

Door: BV

"There´s no replacement for displacement", een oude quote die door de tijd wordt ingehaald. Luchtversnellers zijn de toekomst en dus zullen motoren zonder hulpmiddelen uit het straatbeeld verdwijnen. Mercedes-Benz vindt dat de E 63 AMG daar nu aan toe is.

Voortaan komen de Mercedes E 63 AMG en E 63 AMG Estate met de modernere 5.5 liter V8 BiTurbo. De oudgediende, atmosferische 6.2 V8 hoeft niet langer in de E-klasse te dienen. De harttransplantatie was een keer te verwachten. De CLS 63 AMG en CL 63 AMG worden immers al door de kleinere V8 met twee turbo's aangedreven. Die machine is ook nog eens zuiniger en schoner.

Net als in de snelste vierdeurs coupé van Mercedes levert het blok in de E 63 AMG 525pk en 700Nm. In minder dan 4,5 seconden zou de auto hiermee op de honderd zitten en de topsnelheid wordt af fabriek begrensd op 250 km/h. Sneller kan eventueel door het AMG Performance Package te bestellen. De topsnelheid stijgt dan naar 300km/h en ook is er meer vermogen, 557pk om precies te zijn. Van 0-100 km/h gaat dan ook nog eens drie tienden sneller.