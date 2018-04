Chrysler 300 SRT8 is weer de baas

Door: BV

In New York heeft Chrysler de ´king of the lineup´ van de nieuwe 300 onthuld. De SRT8 is traditioneel het sportieve topmodel binnen het 300-gamma en moet de M´s van BMW en AMG´s van Mercedes het leven zuur maken.

Bij ons zal de Chrysler 300 niet op de markt komen, daarvoor hebben wij de Lancia Thema. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat deze nieuwe 300 SRT8 aan onze neus voorbijgaat.

Het motorische geweld wordt gerealiseerd door een nieuwe 6.4 liter HEMI V8 die goed is voor 465pk en 630Nm, net als in de Jeep Grand Cherokee SRT8. Dat is maar liefst 45pk en 61Nm sterker dan de 6.1 liter HEMI V8 die de vorige SRT8 van kracht voorzag. Chrysler claimt een 0-100km/h sprint in iets minder dan 5 seconden en een topsnelheid van 280km/h. De aandrijving richting de achterwielen wordt gecontroleerd door een 5-traps automaat die ook met flippers achter het stuurwiel kan worden bediend.

Geheel passend bij zijn krachtige inborst heeft Chrysler´s designteam de auto van een pittiger uiterlijk voorzien. Donker getinte koplampen en een even obscuur gelakte grille steken af bij de wit gelakte carrosserie van het model op de foto´s. We zien ook een aangedikte voorbumper, zijskirts en een kont waarin een paar riant bemeten uitlaten respect bij eventuele achterliggers moeten afdwingen. De 7-spaaks lichtmetalen wielen meten 20 inch in doorsnede en vullen de wielkasten geheel op.

Het interieur is door Chrysler´s SRT-afdeling aangekleed met dikke sportzetels die bekleed zijn met leer en voorzien van zowel verwarming als ventilatie. Echte carbon sierlijsten, het nodige leer op het dashboard en de deurpanelen en een aan de onderzijde afgeplat stuurwiel bepalen eveneens een groot deel van de sfeer aan boord. Op het 8,4 inch kleurenscherm middenop het dashboard zijn niet alleen de audio- en navigatiefuncties aan te roepen maar tevens zijn er ´Performane Pages´ ingebouwd. Hierop is een acceleratiemeter, een quarter-mile timer en een G-krachtmeter weer te geven.