Slechts 9 stuks van Zagato TZ3 Stradale

Door: BV

Zagato TZ3 Corsa die voor de viering van 100 jaar Alfa Romeo werd gebouwd krijgt een vervolg met de TZ3 Stradale. De eerder gepresenteerde TZ3 Corsa blijft een uniek exemplaar, van de TZ3 Stradale Corsa worden er negen gebouwd.

De Zagato TZ3 Corsa werd vorig jaar onthuld en meteen verkocht aan fervent Zagato-verzamelaar, de Duister Martin Kapp. Naar aanleiding van het winnen van de Villa D'Este Design Concept Award kon het echter niet bij een enkel exemplaar blijven vond ook Zagato, die zich al 90 jaar lang koetswerkbouwer van Alfa Romeo's mag noemen. Daarom presenteert Zagato nu de TZ3 Stradale.

De TZ3 Stradale wijkt op enkele stijlpunten af van de TZ3 Corsa en wie goed kijkt ziet al dat hij Amerikaans bloed heeft. De TZ3 is namelijk deels gebaseerd op de Dodge Viper. Onder meer het onderstel is ervan afkomstig en ook op de motor zal "made in the USA" prijken. Een V10 ligt voor de hand, maar Zagato wil het nog niet kwijt.

Het prijskaartje van de Zagato TZ3 Stradale is evenmin bekend gemaakt, maar dat zal een snelle uitverkoop vast niet in de weg staan. Sterker nog, het eerste exemplaar is al verkocht aan een ene Eric King, Amerikaan en eveneens een groot fanaat van Zagato. Nummer twee en drie gaan respectievelijk naar een Japanner en een Europeaan. Er zijn er met andere woorden nog slechts 6 over.