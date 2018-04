Perana Z-One is er nu echt

Door: BV

Wie een Porsche 911 te gewoon vindt (of niet meer wijs raakt uit de vele, vele, VELE speciale edities) en een Nissan GT-R niet mooi vindt, heeft misschien wat aan deze Perana Z-One. Die is getekend door Zagato en werd voor het eerst getoond in 2009 op het Autosalon van Genève. De productie werd aangekondigd, meermaals uitgesteld, maar nu is het toch zo ver. Wie € 80.000 op overschot heeft, kan een exemplaar van de Zuid-Afrikaanse sportwagen in huis halen.

Perana zal niet meer dan 999 stuks per jaar van de Z-One uit de fabriekshallen laten rollen. Het hart is van afkomstig van een 6,2l V8-motorblok dat 449pk opwekt. Geen verrassing - het blok van de Corvette wordt al bijna een halve eeuw in exotische bolides getransplanteerd. De accelleratietijd van nul naar 100km/u bedraagt zo'n 4 tellen, 160 staat na 10 seconden op de teller en over de topsnelheid wordt nog niet gerept. Het onderstel hoort behoorlijk gebalanceerd te zijn want Lee Noble (ja, die van Noble sportauto's) heeft zich daarmee gemoeid.

De Perana Z-One is in eerste instantie te koop in Groot-Brittannië en de VS maar ook de rest van Europa hoort op termijn aan bod te komen. Op het hoofdkwartier in Port Elizabeth wordt gewerkt aan een Europees dealernet dat ei zo na klaar zou zijn.