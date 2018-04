Audi stelt voor: A6 Avant

Door: BV

De Audi A6 weert zich kranig tegen zijn aartsrivalen, de BMW 5-Reeks en Mercedes E-Klasse, maar kan pas nu een stevige vuist maken met de komst van de nieuwe A6 Avant. Het duurt echter nog tot september eer de verkoop daarvan kan beginnen.

De publieksintroductie van de nieuwe Audi A6 Avant vindt plaats tijdens het Autosalon van Frankfurt, dat in september wordt gehouden. Kort na zijn showdebuut op de IAA arriveert de nieuwe A6 Avant bij de dealers en kan het gevecht om de klant in het hogere zakensegment losbarsten. Het is logisch dat Audi staat te trappelen om de Avant te lanceren - een break is traditioneel goed voor meer de helft van de afzet.

Net als zijn voorganger is deze nieuwe telg een lifestyle-break. Tweederde van het model is identiek aan de vierdeurs, maar de achterpartij wijkt vanzelfsprekend af. In vergelijking met de vorige generatie is de kont van de nieuweling weer wat strakker getrokken. Dat Audi de potloodstrepen aan het slijpen is zagen we al eerder bij de onlangs gepresenteerde Audi Q3. Desondanks levert de A6 Avant niet aan bagageruimte in en daar is de toegenomen wielbasis mede de oorzaak van. Het maximale stouwvolume bedraagt 1.680 liter. Met de rugleuningen van de achterbank rechtop is er 565 liter te vullen.

Met de A6 limousine als technische basis laat het motenpalet zich snel opdreunen. Aan de basis van het benzinegamma staat de 2.8 liter V6, goed voor 204pk en 280Nm. Aanzienlijk meer kracht is er met de 3.0 liter TFSI. Deze genereert namelijk 300pk en 440Nm trekkracht dankzij de toevoeging van een compressor. Een Multitronic-automaat neemt het schakelwerk voor zijn rekening en Quattro-aandrijving hoort een goede wegligging te garanderen.

Bij het dieselprogramma zien we twee bekende zescilinders, beide drieliters. De ene levert 204pk, de ander, net als in de A6 Sedan, 245pk. De lichtste is gekoppeld aan een manuele 6-bak, bij de sterkste is de automatische S tronic-transmissie al standaard. Aan trekkracht leveren ze respectievelijk 400 en 500Nm. Nieuw is de 3.0 liter V6 met niet één, maar twee turbo´s. Het vermogen bedraagt een kloeke 313 pk waarmee de A6 Avant in slechts 5,4 seconden naar de 100km/h spurt. De topsnelheid laat zich raden; een begrensde 250 km/h natuurlijk. Vanaf oktober is deze topdiesel te verkrijgen.

Last but not least is de 2.0 liter TDI met 177pk en 380Nm. Een viercilinder, maar daarmee is het zeker niet behelpen. Ruim binnen negen seconden voltrekt zich de acceleratie naar ‘100' en de topsnelheid reikt net niet tot 230 km/h. Interessant aan het bevatten van vier in plaats van zes cilinders is natuurlijk het brandstofverbruik, dat ligt met 5,0 l/100 km een stuk lager dan bij de duurdere modellen. De CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat bedraagt 132g/km.