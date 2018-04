Endora SC-1 op basis van Corvette

Door: BV

Er is geen gebrek aan sportwagens die op de Chevrolet Corvette gebaseerd zijn. Denk maar aan de Rossi SixtySix, Spada Codatronca of de Soleil Anadi. En nu mag je ook de Duitse Endora SC-1 aan de lijst toevoegen. Ook deze creatie is onderhuids een corvette, met ditmaal een vormgeving die geïnspireerd is op sportwagens uit de jaren zestig en zeventig. De scherpe neus, wulps vormgegeven heupen en de achterzijde met spaarzame ronde verlichting wordt gecombineerd met gedeeltelijk verborgen achterste wielen en dat is weer een tijdje geleden dat we die nog zagen.

Endora Cars wil klanten de keuze geven uit drie motoren. De eerste wordt een 437pk sterke 6,2l V8, de tweede een 7,0l V8 met 512pk en daarboven komt het kleinste van de twee blokken terug, zij het voorzien van een compressor die het vermogen naar 647pk brengt. Een handbediende zesbak wordt standaard en een automaat een optie, maar alleen op de instapversie. Over de prijs, prestaties of wanneer deze officiële schetsen worden vervangen door een echt exemplaar, is nog niets geweten.