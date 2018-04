Meer Anadi van Soleil

Door: BV

De opening van de Monegaskische Top Marques beurs is een feit. In het Grimaldi Forum kan je je tot 17 april vergapen aan een uitgelezen selectie exclusief rollend materieel. Deze Anadi van Soleil Motors hoort tot de premières op de beurs. Net als de Spada Codatronca Monza, die er eveneens debuteert, is het model gebaseerd op de Chevrolet Corvette. Bij de Spada zijn de roots grondig gecamoufleerd - deze Soleil is wat doorzichtiger.

Technische specificaties zijn er nog steeds niet, maar je kan veilig stellen dat je je moet baseren op die van de Corvette ZR1. Dat is met een V8 met compressor de snelste editie van de Amerikaanse supercar. Meer plaatjes zijn er nu wel, en die zijn ten minste voor een deel geschoten in dezelfde virtuele studio als de Maserati GranCabrio Sport.