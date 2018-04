Mini Rocketman heeft groen licht

Door: BV

Het is geen verrassing dat Mini besluit de in Genève voorgestelde piepkleine Rocketman klaar te stomen voor serieproductie. Maar dan nog moet de beslissing eens genomen worden en dat hoge woord is er nu uit. Als alles volgens plan verloopt staat de kleinste Mini (de enige die qua afmetingen een beetje in de buurt van het iconische origineel komt) in 2014 bij de dealer.

De Rocketman zal er natuurlijk niet helemaal uitzien als de op het Autosalon van Genève voorgestelde Concept. Het geheel wordt net wat alledaagser, vooral aan de binnenzijde waar de stijl te futuristisch wordt geacht. De 3+1 zetelconfiguratie en de uitschuifbare kofferlade wil Mini wel behouden.

Als het onderstel zal wellicht heel wat gemeen hebben met de aanstormende familie compacte BMW's (die herkenbaar worden aan de "i" in de type-aanduiding). Die zullen immers ook over voorwielaandrijving en compacte vier- en driecilindermotoren beschikken. En omdat de Rocketman slechts 3,5m lang is en dus weinig ruimte heeft voor een krachtbron, lijkt de driepitter het meest voor de hand te liggen. De constructeur spreekt zich over motoren nog niet uit.