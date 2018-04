Oude Opel Zafira blijft

Door: BV

Opel heeft met de Zafira Tourer eigenlijk al de nieuwe generatie van Opel's populaire zevenzitter voorgesteld. Een auto die natuurlijk weer stevig groeide ten opzichte van de Zafira van de tweede generatie die heden in de catalogus staat.

Het nieuwe model is net geen 20cm langer, rust op een wielbasis die 5,7cm groeide en staat bijna 10cm bredere sporen. De groeispurt waaraan constructeur hun opeenvolgende modelgeneraties zo graag blootstellen, levert hen ook enkele problemen op. Vooreerst zorgt het onvermijdelijk voor prijsstijgingen. Het creëert gaten in het gamma waar er eerder geen waren en het gaat ook nog eens in tegen de in Europa heersende trend om almaar compactere wagens te kopen.

De Zafira Tourer heeft last van alle drie de bovenstaande symptomen. Vooral gezien de nieuwe Meriva (ook al groter dan het goed gesmaakte origineel) slechts 4,29m meet en de nieuwe Zafira Tourer meteen 4,66m lang is. De oplossing? Opel houdt de huidige Zafira gewoon in productie. Dat model nestelt zich met 4,47m immers netjes tussen bovenstaande nieuwe modellen.

Opel is niet de eerste constructeur om de truuk toe te passen. De vorige generatie Renault Clio is nog steeds verkrijgbaar als Clio Campus, Peugeot en Citroën hebben de vorige Berlingo/Partner in de catalogus en Peugeot verkoopt ook nog steeds de zeer populaire 206 (als 206+) naast de 207.