Elektrische SUV van Tesla tegen 2014

Door: BV

In ons land kan je inmiddels de elektrische Tesla Roadster (onlangs nog te bewonderen op Dream Cars for Wishes) bestellen. De Amerikaanse firma houdt zich ook nog bezig met het klaarstomen van de Tesla S voor productie. Dat is een berline die het onder meer tegen de Fisker Karma zal moeten opnemen. De expertise in ontwikkeling en productie van elektrische aandrijflijnen wordt ook aangeboden aan andere autoconstructeurs. Dat leverde al een elektrische Toyota RAV-4 op, maar het blijft er niet bij.

Zodra de Tesla S van de band loopt, wil het ontwikkelingsteam z'n tanden zetten in een project voor een elektrische SUV. Momenteel heet die nog Model X. De SUV moet relatief compacte buitenafmetingen combineren met interieurvolumes die vergelijkbaar zijn met die van een volwassen SUV. Tesla beweert dat het tegen de introductiedatum van Model X, (voorlopig) vooropgesteld in 2014, over een nieuwe generatie batterijen en elektromotoren beschikt en dat beiden samen gevoelig minder plaats zullen innemen dan een conventionele benzinetank en benzine- of dieselmotor.