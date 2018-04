Elektrodynamics bedenkt elektrische sportauto

Door: BV

Aan stijlstudies voor elektrische sportwagens tegenwoordig geen gebrek. Het lijkt wel of elk designbureau er één heeft en ook bij studenten industriële vormgeving is het een populair thema. Deze Electrodynamics Concept past naadloos in dat rijtje. Op de meeste kleeft een merklogo, maar Antonio Bruno heeft zijn elektrische bolide niet bij een merk ondergebracht. Bewust. Omdat hij daardoor niet gebonden was aan een specifieke stijl of vormtaal.

Het koetswerk van deze theoretische stijlstudie is uitgevoerd in acryl. Een kunststof die transparant is wanneer ze niet gelakt is. Dat betekent dat een hoop elementen ondergebracht kunnen worden achter het verdonkerde materiaal in de snuit, zonder dat ze de lijn verstoren. Antonio, die eigenlijk werkt bij Pagani (dat onder meer verantwoordelijk was voor de Zonda en de excentrieke Huayra) denkt dan vooral aan richtingaanwijzers, koplampen en dergelijke.